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Şanlıurfa'da savcılar yıkılan bina enkazlarında incelemelerini sürdürüyor

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'da savcılar yıkılan bina enkazlarında incelemelerini sürdürüyorŞANLIURFA Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği iller arasında yer alan Şanlıurfa'da yıkılan ve 183 kişinin hayatını kaybettiği binalarla ilgili savcılık enkaz bölgelerinde incelemelerini sürdürüyor.

Şanlıurfa'da savcılar yıkılan bina enkazlarında incelemelerini sürdürüyor

ŞANLIURFA Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği iller arasında yer alan Şanlıurfa'da yıkılan ve 183 kişinin hayatını kaybettiği binalarla ilgili savcılık enkaz bölgelerinde incelemelerini sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Şanlıurfa'da büyük tahribatlar meydana geldi. Şanlıurfa'da yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Bu çerçevede yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alınmıştı. Enkaz bölgelerinde incelemelerini sürdüren savcılar, kullanılan malzeme ve kolonlarda inceleme çalışmalarının ardından gözaltı sayılarının devam artacağı bildirildi.

Soruşturma gözaltı ve sorgu işlemleri sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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