Şanlıurfa'da Saman Yüklü Tır Alev Alev Yandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir-Şanlıurfa karayolunda seyir halindeyken alev alan saman yüklü tır, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında tır kullanılamaz hale gelirken, ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi.

Şanlıurfa'da alev alan saman yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen tır, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Ölü ve yaralının olmadığı yangında, tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme çalışması başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
