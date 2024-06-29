Şanlıurfa'da Saman Yüklü Tır Alev Alev Yandı

Şanlıurfa'da devrilen saman yüklü tır alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altında alınan yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa-Bozova yolunun Kızlar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Enes Y. idaresindeki 33 DDD 25 plakalı saman yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası sürücü yaralandı, tırın dorse bölümünde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA