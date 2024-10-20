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Şanlıurfa'da Saman Balyası Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Şanlıurfa'da Saman Balyası Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Şanlıurfa'da saman balyası yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazanın olduğu bölgedeki saman balyaları ve tır, iş makinesi yardımıyla kaldırıldı.

Şanlıurfa'da saman balyası yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunun Payamlı kırsal Mahallesi yol ayrımı yakınlarında yaşandı. M.E.O.'nun kullandığı 47 AAE 793 plakalı tır, yapımı devam eden yolda ilerlerken kontrolden çıktı. Devrilen tırın sürücüsü yaralanırken içerisindeki saman balyaları ise yola savruldu.

Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yoldaki saman balyaları ve tır iş makinesi yardımıyla kaldırıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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