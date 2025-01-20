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Şanlıurfa'da Sahte MİT Mensubu Tutuklandı

Şanlıurfa'da Sahte MİT Mensubu Tutuklandı
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Şanlıurfa'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtan M.P. adlı kişi tutuklandı. Adresinde yapılan aramada çok sayıda silah, mühimmat ve sahte belge ele geçirildi.

Şanlıurfa'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtan kişi tutuklandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada da çok sayıda silah, mühimmat ve sahte belge ele geçirildi.

MİT, Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ortak operasyonla Şanlıurfa'da sahte MİT mensubu yakalandı. M.P. adlı kişi, bir süredir Şanlıurfa başta olmak üzere çeşitli şehirlerde kendini MİT mensubu olarak tanıttığı, bu şekilde irtibata geçtiği kişilerden şantaj ve baskı kurarak para ve altın temin ettiği belirlendi. Düzenlenen ortak operasyonla M.P. gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada çok sayıda silah, mühimmat ve sahte belge ele geçirildi. Zanlı M.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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