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Şanlıurfa'da sağanak yağış

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da sağanak yağış Şanlıurfa'da etkisini sürdüren sağanak yağmur vatandaşlar ile sürücülere zor anlar yaşattı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da sağanak yağış

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da etkisini sürdüren sağanak yağmur vatandaşlar ile sürücülere zor anlar yaşattı.

Şanlıurfa'da sağanak yağmur etkili oluyor. Kentte ara ara devam eden yağış, bayramda Balıklıgöl ziyareti için gitmekte olan vatandaşları olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken sürücüler zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar umursamazken, bazıları da ıslanmaktan kurtulamadı.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - 3. Sayfa

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Haberler

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