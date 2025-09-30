Haberler

Şanlıurfa'da Ruhsatsız Silahlarla ilgili Operasyon

Şanlıurfa'da Ruhsatsız Silahlarla ilgili Operasyon
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde jandarma ekipleri, ruhsatsız tabanca ve uzun namlulu silahların ele geçirildiği bir operasyon gerçekleştirdi. Adli işlemler başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında ruhsatsız tabanca ve uzun namlulu silahlar ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında, Haliliye ilçesinde ruhsatsız tabanca ve uzun namlulu tüfek bulundurduğu tespit edilen şüpheli şahısların ev ve eklentilerine operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyon kapsamında 1 adet piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 3 adet cep telefonu, 252 adet farklı çaplarda ve ebatlarda fişek ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı. - ŞANLIURFA

