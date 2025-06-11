Şanlıurfa'da Ruhsatsız Silahla Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Şanlıurfa'da Ruhsatsız Silahla Yakalanan Şahıs Tutuklandı
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Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ve mermiler çıktı. Gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Şanlıurfa'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinden silah çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Şahıs üzerinde arama yapan ekipler, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 9 adet mermi ele geçirdi. Gözaltına alınarak amirliğe götürülen şahsın yapılan sorgusunda daha önce de ruhsatsız silah taşımaktan işlem yapıldığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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