Şanlıurfa'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ruhsatsız silah operasyonu düzenledi. Bozova kırsalındaki operasyonda 1 adet uzun namlulu piyade tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, piyade tüfeği ile tabancalara ait 18 adet şarjör ile bin 324 adet farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi. - ŞANLIURFA