Şanlıurfa'da Ruhsatsız Silah Operasyonu
Şanlıurfa'da düzenlenen jandarma operasyonunda 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 20 fişek ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Haliliye, Karaköprü ve Viranşehir ilçe jandarma ekipleri, ruhsatsız silah bulundurduğu belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve farklı çap ve ebatlarda 20 fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa