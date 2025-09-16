Haberler

Şanlıurfa'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Şanlıurfa'da düzenlenen jandarma operasyonunda 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 20 fişek ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Haliliye, Karaköprü ve Viranşehir ilçe jandarma ekipleri, ruhsatsız silah bulundurduğu belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve farklı çap ve ebatlarda 20 fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
