Şanlıurfa'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Gözaltı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye, Bozova, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından ruhsatsız silah operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet şarjör, 50 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 zanlı karakola götürüldü. - ŞANLIURFA