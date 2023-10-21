Şanlıurfa'da Rögar Kapağından Kabloları Çalan Hırsızlar Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Şanlıurfa'da gece yarısı üç hırsızın rögar kapağından girip kabloları çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kabloyu çalan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, mahalle sakinleri güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

Şanlıurfa'da gece yarısı üç hırsızın rögar kapağından girip kabloları çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece yarısı sokağa giden 3 şahıs, gözlerine kestirdikleri rögar kapağını açtı. Rögar kapağını açıp içeri giren şahıslar, metrelerce uzunluktaki kabloyu arkadaşıyla birlikte dışarı çıkardıktan sonra kesti. Kabloyu çalan şahıslar, kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kabloyu çalan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, mahalle sakinleri güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi. - ŞANLIURFA