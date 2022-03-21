Şanlıurfa'da Ramazan öncesi hijyen denetimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da Ramazan öncesi hijyen denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da Ramazan öncesi hijyen denetimi

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde zabıta ekipleri tarafından fırın, lokanta ve gıda ürünü satılan işletmelerde Ramazan ayı öncesi hijyen denetimi gerçekleştirildi.

KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde zabıta ekipleri tarafından fırın, lokanta ve gıda ürünü satılan işletmelerde Ramazan ayı öncesi hijyen denetimi gerçekleştirildi.

Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler lokanta, pastane, fırın ve gıda ürünü satılan işletmelerde vatandaşların sağlığı için hijyen ve gramaj denetimi gerçekleştirdi. Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesi için kurulan farklı ekiplerle her mahallede işletmeleri denetleyen Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayında da denetimlerini sürdürecek. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da Ramazan öncesi hijyen denetimi

Şanlıurfa'da Ramazan öncesi hijyen denetimi

Şanlıurfa'da Ramazan öncesi hijyen denetimi

Şanlıurfa'da Ramazan öncesi hijyen denetimi

Şanlıurfa'da Ramazan öncesi hijyen denetimi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karaköprü, Şanlıurfa, Ramazan, Zabıta, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title