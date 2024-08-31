Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Psikolojik Sorunları Olan Kadın, Çocuklarını Yanına Alıp Kayboldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadın, biri engelli 2 çocuğunu yanına alıp kayıplara karıştı. Eşi askerde olan kadının, çocuklardan birini yurda verdiğini, diğerini ise beraber kaçtığı adamla rehin tutuğu iddia edildi. Çocukların halası Maksude Özkılıç, gözyaşları içinde yeğenlerinin bulunması için yardım istedi.

Şanlıurfa'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadın, biri engelli 2 çocuğunu yanına alıp kayıplara karıştı. Eşi askerde olan kadının, çocuklardan birini yurda verdiğini, diğerini ise beraber kaçtığı adamla rehin tutuğu iddia edildi. Çocukların halası Maksude Özkılıç, gözyaşları içinde yeğenlerinin bulunması için yardım istedi.

Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesinde yaşayan Veysi Coşkun, 3 ay önce vatani görevini yerine getirmek üzere askere gitti. Coşkun, vatani görevini yaparken, iddiaya göre evde ailesi ile birlikte yaşayan 31 yaşındaki Elif Coşkun, yaklaşık 2 ay önce biri engelli, 2 çocuğunu yanına alarak, Osman Kılıç adındaki adamla kaçtı. Bir süre sonra küçük çocuk Melesa Nisa Coşkun, Osman Kılıç ve anne Elif tarafından çocuk yetiştirme yurduna bırakıldı. Çocukların yaşayan tek yakını olan hala Maksude Coşkun, kardeşinin askerde olduğunu, kendisinin ise çaresiz bir şekilde sokak sokak engelli olan yeğenini aradığını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

"Lütfen bize yardım edin"

Hala Maksude Coşkun, "Karakola defalarca gittim. Osman Kılıç adında biri gelinimizi ve çocuğumuzu rehin tutuyor. Gelinimizin akli dengesi yerinde değil. Çocuklardan birini yurda veriyor. Diğer çocuğumuzu ise yanında tutuyor. Yanında tuttukları çocuğumuz yüzde 90 engellidir. İlaçları var, düzgün kullanması gerekiyor. İlaçları kullanmazsa ölecek. Lütfen bize yardım edin" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Çocuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Narin Güran olayında sıcak gelişme! Amcadan sonra anne de gözaltına alındı

Narin Güran olayında sıcak gelişme! Amcadan sonra anne de gözaltına alındı

 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler

Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler

 Naci Görür, 3 ili açık açık uyardı: Eli kulağında, en az 7.4 şiddetinde deprem olacak

Naci Görür, 3 ili açık açık uyardı: Eli kulağında, en az 7.4 şiddetinde deprem olacak
Devlet hastanesi 'Yapacak bir şey yok' dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti

Devlet hastanesi "Yapacak bir şey yok" dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Barcelona Valladolid maçı CANLI izle! (FULL HD) Barcelona La Liga maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü! 2024-25 Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? 1-2 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 1-2 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? KOSKİ Konya su kesintisi! Karatay, Ereğli, Meram 1-2 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! Karabağlar, Bornova, Foça 1-2 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi! Gaziosmanpaşa, Adalar, Pendik su kesintisi listesi! 1-2 Eylül İstanbul'da sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Manavgat, Serik 1-2 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! Seyhan, Çukurova, İmamoğlu 1-2 Eylül 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! İnegöl, Osmangazi, Yıldırım 1-2 Eylül Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, Karkamış, İslahiye 1-2 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title