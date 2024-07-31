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Şanlıurfa'da Polis Kıyafeti Giyen Şahıslar Kuyumcunun Evini Soydu

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Şanlıurfa'da polis kıyafeti giyen 7 şahıs, kuyumcunun evine baskın düzenleyip altın ve para çaldıktan sonra yakalandı.

Şanlıurfa'da polis kıyafeti giyen 7 şahıs, kuyumcunun evine baskın düzenleyip kuzeniyle birlikte ellerini kelepçeledikten sonra kilolarca altını alıp kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasından zanlıların eşgalini belirleyen polisler, düzenledikleri operasyonla şahısları yakalamayı başardı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana geldi. Kuzeni Naci S. ile birlikte evde uyuyan kuyumcu Vahit E., sabaha karşı saat 05.00 sıralarında zilin çalmasıyla kapıyı açtı. Vahit E. Karşısında polis üniforması giymiş şahısları gördü. İçeri giren polis kıyafetli 7 kişi, Vahit E. ile Naci S.'yi yere yatırıp kelepçeleyerek evde arama yapacaklarını söyledi. Evi arayan şüpheliler, odada bulunan kasayı fark edince Vahit E.'den anahtarını istedi. Kasayı açan şüpheliler, içerisindeki 2 kilo 300 gram altın, 10 bin TL, 10 cep telefonu ile 1 bilgisayarı alarak dışarı çıktı. Kelepçeli şekilde yerde yatan Vahit E. ile kuzeni Naci S., kimsenin kendilerini almaya gelmemesi üzerine komşularına haber verdi. Soyulduklarını anlayan şahıslar polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik kamerası kaydını inceleyerek zanlıların eşgalini belirledi. Şanlıurfa merkez ve Harran ilçesinde operasyon düzenleyen ekipler, F.A., A.D., O.Z., E.B., H.B., H.D. ve H.B. isimli zanlıları gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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