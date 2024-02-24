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Şanlıurfa'da polis karakolu önünde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan bir polis karakolu önünde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı ve 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da polis karakolu önünde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi'ndeki Sarayönü Karakolu önünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup, karakol önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın taşlı, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüşmesiyle Mehmet Ç. ve Mustafa Ç. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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