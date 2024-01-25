Şanlıurfa'da polis havaya ateş açarak kavgayı ayırdı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çarşı ortasında çıkan kavgayı polis havaya ateş ederek ayırdı. Olayda 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgayı, polis havaya ateş açarak ayırdı.
Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çarşı ortasında 2 grubun sözlü tartışması, kısa sürede silahlarında kullanıldığı taşlı sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya devam eden 2 gurubu havaya ateş ederek ayırırken, olayda 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor - ŞANLIURFA