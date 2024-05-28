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Şanlıurfa'da Plakasını Değiştiren Sürücü Polisten Kaçamadı

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Şanlıurfa'da plakasındaki harf ve rakamları siyah bantla değiştirdikten sonra motosikletiyle tehlikeli akrobasi hareketleri yapan sürücü, polis tarafından tespit edildi ve cezalandırıldı.

Şanlıurfa'da plakasındaki harf ve rakamları siyah bantla değiştirdikten sonra motosikletiyle trafikte tehlikeli akrobasi hareketleri yapan sürücü polisten kurtulamadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'da yaşandı. Motosikletinin plakasındaki harf ve rakamları siyah bantla değiştiren M.B.Ç. isimli şahıs, kendi ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atacak derecede akrobasi hareketleri yaptı. Bunun şehrin değişik bölgelerindeki trafiğe açık yollarda yapan sürücünün bu kurnazlığı poliste işe yaramadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen polis ekipleri, gerçek plakanın 63 AFT 098 olduğunu tespit etti.

Yapılan inceleme sonucu motosiklet ve sürücüyü bulan sivil trafik ekipleri, plakaya yapıştırılmış bantları söktü. Motosikleti trafikten men eden ekipler, sürücüye ise idari para cezası uyguladı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Şanlıurfa Güvenlik Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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