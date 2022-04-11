Şanlıurfa'da PKK/YPG'li terörist yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da PKK/YPG'li terörist yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da PKK/YPG'li terörist yakalandı

Terör örgütü PKK/YPG'li terörist, jandarmanın düzenlediği operasyonla Şanlıurfa'da yakalandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Terör örgütü PKK/ Ypg'li terörist, jandarmanın düzenlediği operasyonla Şanlıurfa'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK/ Ypg üyesi M.S.'nin Eyyübiye ilçesindeki bir ikamette saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonla terör örgütü üyesi M.S. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da PKK/YPG'li terörist yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa, Terör, YPG, PKK, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title