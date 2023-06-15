Üye Girişi
Haberler
Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı

Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekiplerce belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa PKK 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title