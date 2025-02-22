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Şanlıurfa'da Pasajda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Şanlıurfa'da Pasajda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Şanlıurfa'da bir elektronik eşya pasajında çıkan yangında 3 işyeri hasar gördü, 5 kişi dumandan etkilendi.

Şanlıurfa'da elektronik eşya satışı yapılan 5 katlı pasajın 5'inci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın sonrası 3 işyerinde maddi hasar oluştu. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Yusufpaşa Mahallesi'nde bulunan Bağdat Pasajında meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı pasajın 5'inci katında bulunan bir işyerinde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına alamayan işyeri sahipleri, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası 3 işyerinde maddi hasar oluştu. Dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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