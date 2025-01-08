Şanlıurfa'da Parmağına Sıkışan Yüzük İtfaiye Ekipleri Tarafından Kesilerek Çıkarıldı

Şanlıurfa'da bir şahsın parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, kentte yaşayan M.U.K. parmağına dar bir yüzük taktı. Şahıs taktığı yüzüğü çıkartamayınca Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek doktorlardan yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine hastane acil servisine gelen itfaiye ekipleri, parmaktaki yüzüğü keserek çıkarttı. - ŞANLIURFA