Şanlıurfa'da Park Halindeki Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir sitenin bahçesinde park halindeki motosiklet, gece geç saatlerde iki kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yenişehir Mahallesi 25 Metrelik Yol üzerindeki bir sitede meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.E.'ye ait, yaklaşık 75 bin TL değerindeki motosiklet, gece saatlerinde sitenin bahçesinde park halindeyken iki hırsız tarafından çalındı. Sabah motosikletini yerinde bulamayan M.E., güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızlık olayını fark etti.

Durumu polise bildiren M.E., hırsızlardan şikayetçi oldu. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliklerini tespit ettiği hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA