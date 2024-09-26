Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Park Halindeki Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeyken hırsızlar tarafından çalınan motosikletin anı güvenlik kameralarına yansıdı. Motosiklet sahibi, durumu polise bildirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir sitenin bahçesinde park halindeki motosiklet, gece geç saatlerde iki kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yenişehir Mahallesi 25 Metrelik Yol üzerindeki bir sitede meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.E.'ye ait, yaklaşık 75 bin TL değerindeki motosiklet, gece saatlerinde sitenin bahçesinde park halindeyken iki hırsız tarafından çalındı. Sabah motosikletini yerinde bulamayan M.E., güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızlık olayını fark etti.

Durumu polise bildiren M.E., hırsızlardan şikayetçi oldu. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliklerini tespit ettiği hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Motosiklet Siverek Polis

Erdoğan'dan dikkat çeken adım! Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti, direkt yurda dönüyor

Erdoğan Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti

 Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren detay: Bu durumu hemen düzeltin

Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren 2 TL detayı

 Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı
Sanat camiasını karıştıran iddia! Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'ya fena patladı

Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'ya fena patladı: Yazıklar olsun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tamer Karadağlı- Gaye Filiz Alacacı olayı nedir? Gaye Filiz Alacacı kimdir? Gaye Filiz Alacacı kaç yaşında, nereli? TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 EYLÜL: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var? Yaşar Alptekin kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli? Yaşar Alptekin biyografisi! Erdoğan, Biden'ın yemeğine neden katılmadı? Cumhurbaşkanı Erdoğan neden vazgeçti? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? 26 Eylül Altın fiaytları! Gram altın ne kadar, yükseldi mi? BESYO tercihleri başladı mı? BESYO tercihleri nereden ve nasıl yapılır? BESYO tercih kılavuzu! ATV CANLI İZLE 26 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayında son bölüm ne oldu? Cengiz Kandemir'i kim öldür? Motorine zam geliyor! 26 Eylül Perşembe benzin, motorin fiyatları ne oldu? Benzin kaç TL? Güncel fiyatlar... A101 AKTÜEL KATALOĞU 26 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? MEB 30 bin temizlik personeli başvuru ekranı! 30 bin temizlik personeli başvurusu ne zaman başlayacak?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });