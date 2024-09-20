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Şanlıurfa'da Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Şanlıurfa'da Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde park halindeki bir otomobil, elektrik kontağından çıktığı öne sürülen bir yangın sonucu alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi'nde meydana geldi. Feridun Dağdeviren'e ait 27 YA 595 plakalı Toyota marka otomobil, park halindeyken bir anda alev aldı. Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın sonrası alev alev yandı. Alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri araç yangınına müdahale ederek kontrol altına aldı. Kontrol altına alınan yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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