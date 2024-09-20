Şanlıurfa'da Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi'nde meydana geldi. Feridun Dağdeviren'e ait 27 YA 595 plakalı Toyota marka otomobil, park halindeyken bir anda alev aldı. Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın sonrası alev alev yandı. Alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri araç yangınına müdahale ederek kontrol altına aldı. Kontrol altına alınan yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı. - ŞANLIURFA