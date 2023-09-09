Şanlıurfa'da Para Meselesi Yüzünden Çıkan Kavga Görüntülendi

Şanlıurfa'da, para meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olay, dün gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında para meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme ve yumrukla saldırdı. Kavga vatandaşların araya girmesi ile son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.