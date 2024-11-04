Şanlıurfa'da Pamuk Yüklü Tırda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da pamuk yüklü tırdaki uyuşturucu kepçe yardımıyla çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çigitli (çekirdekli) pamuk yüklü bir tırı durdurarak arama yaptı. Narkotik detektör köpeğinin de kullanıldığı aramada köpeğin tepki vermezi üzerine olay yerine kepçe çağrıldı. Kepçe ile çigitli pamuğu boşaltan ekipler, gizli bölmede uyuşturucu buldu. Tırın diğer bölgelerinde de arama yapan ekipler, toplam 55 kilogram skunk maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA