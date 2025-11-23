Haberler

Şanlıurfa'da Özel Engelli Bakım Merkezinde Yangın: 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da özel engelli bakım merkezinde çıkan yangında 7 yaşındaki otizmli Poyraz Efe Öztürk ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Yangınla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatıldı.

Şanlıurfa'da özel engelli bakım merkezinde çıkan yangında 7 yaşındaki otizmli çocuğun ölümüne ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'ndeki özel engelli bakım merkezinde 21 Kasım'da yangın çıktı. Yangın kısa sürede binanın bir bölümünü sararken, alevler arasında kalan otizmli Poyraz Efe Öztürk (7) ağır yaralandı. Yaralı çocuk ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, binada bulunanlar da ekipler tarafından tahliye edildi. Yangın söndürülürken, hastaneye kaldırılan Poyraz Efe Öztürk hayatını kaybetti. Anne ve babası ayrı olan ve Osmaniyeli depremzede olduğu öğrenilen Poyraz Efe Öztürk'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek defnedildi.

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde hizmet veren özel bir engelli bakım merkezinde meydana gelen yangından etkilenen kuruluşta kalan bir çocuğumuz maalesef hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam etmektedir. Ayrıca Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmış olup, süreç yakından takip edilmektedir" denildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
