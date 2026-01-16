Haberler

Şanlıurfa'da su kanalına düştü cesedi Suriye'de bulundu

Şanlıurfa'da su kanalına düştü cesedi Suriye'de bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da 18 gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından cesedi bulunan Halil Gündüz, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olay, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda otomobiliyle su tahliye kanalına düşmesi sonucu meydana geldi.

Şanlıurfa'da otomobiliyle su tahliye kanalına düşen ve 18 gün sonra cesedi Suriye'de bulunan sürücü Halil Gündüz'ün cenazesi bugün toprağa verildi.

Olay, 29 Aralık 2025'te Şanlıurfa'nın Haran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında meydana gelmişti. İddiaya göre, okulların tatil olduğunu öğrenen baba Halil Gündüz, çocuklarını ve yeğenlerini Şanlıurfa merkezde yatılı olarak kaldıkları okuldan alıp evine dönmek istedi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil tahliye kanalına devrilmişti. Otomobildeki öğrenciler Ömer, Mustafa ve Ali Gündüz'ün cansız bedenine ulaşılmıştı. Sürücü Halil Gündüz'ün cansız bedeni ise 18 günlük arama kurtarma çalışmaları sonucunda Suriye'de Barış Pınarı Harekat Bölgesi Telabyad sınırları içinde bulundu. Akşam saatlerinde cenazesi Şanlıurfa'ya getirilen Halil Gündüz, bugün Şeyh Hayati Harrani camisinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde Şeyh Hayati Harrani aile Mezarlığına defnedildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
'Soluma at' diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı

"Soluma at" diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
Derya Çayırgan'ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi

Derya Çayırgan'ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi