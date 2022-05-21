Şanlıurfa'da otomobilin kadına çarpma anı kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da otomobilin kadına çarpma anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da otomobilin kadına çarpma anı kamerada

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçenin Mevlana Celaldin-i Rumi Bulvarında meydana geldi. Seyir halindeki 06 CKA 759 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan S.C. (42) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan S.C. (42) yaralandı. Kaza anı saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin çarpmasıyla metrelerce yola savrulan yaralının yardımına, çevreden geçen vatandaşlar yetişti. Olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan S.C. tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa, Otomobil, mevlana, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title