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Şanlıurfa'da Otomobilin Çarptığı Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan babaanne ve 3 torununa çarptı. Kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Yedikuyu Mahallesi'nde meydana geldi. A.Ç. (32) yönetimindeki 72 ABC 651 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan babaanne ile 3 torununa çarptı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan İsa C. (8) doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumları ağır olan Yıldız C. (52), Ahmet C. (10) ve Serdar C.'nin (4) hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Karaköprü Acil Durum Trafik Kazaları Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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