Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Mehmet Yıldız, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. N.S. idaresindeki 42 Y 7989 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Yıldız'a (8) çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü N.S. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

