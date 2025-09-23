Haberler

Şanlıurfa'da Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde 13 parça halinde 7 kilo 150 gram skunk ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı, inceleme sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında kent girişinde bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 13 parça halinde 7 kilo 150 gram skunk ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ŞANLIURFA

