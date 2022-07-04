Şanlıurfa'da otomobil yayaların arasına daldı: 5 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da otomobil yayaların arasına daldı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da otomobil yayaların arasına daldı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyenlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyenlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Haliliye ilçesine bağlı Şair Şevket Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. 21 AAU 121 plakalı Citroen marka otomobil, henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Kazada, sürücü ile birlikte kaldırımda yürüyen aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan ile Balıklıgöl Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların tedavisi devam ediyor.

Yayalara çarptıktan sonra ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsü, iddiaya göre yaralı olarak bölgeden kaçtı. Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title