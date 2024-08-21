Şanlıurfa'da Otomobil Yaban Domuzlarına Çarptı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaban domuzu telef oldu. Kazada yaban domuzları telef olurken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Şanlıurfa'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 yaban domuzu telef oldu.
Olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin otoban bağlantı yolunda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yaban domuzuna çarptı. Yaşanan kazada, yaban domuzları çarpmanın şiddetiyle telef olurken, kazaya karışan araçta ise maddi hasar meydana geldi.
Kazayı gören vatandaşlar, yolda telef olan yaban domuzlarının başka kazalara yol açmaması için yol kenarına aldı. - ŞANLIURFA