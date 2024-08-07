Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 63 UD 155 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA