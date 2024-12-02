Şanlıurfa'da Otomobil Sulama Kanalına Devrildi: 5 Yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 15. Kilometresinde meydana geldi. H.K. idaresindeki 50 DT 449 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA