Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 5'i çocuk 6 kişi aranıyor Olay yerine çok ekip sevk edildi Şanlıurfanın Haliliye ilçesinde ticari aracın sulama kanalına devrilmesi sonucu bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 5'i çocuk 6 kişi aranıyor

Olay yerine çok ekip sevk edildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfanın Haliliye ilçesinde ticari aracın sulama kanalına devrilmesi sonucu bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesi'nde meydana geldi.

Hasan Ç. idaresindeki 31 B 7008 plakalı ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Sürücünün kendi imkanları ile kurtulduğu olayda, bölgeye sevk edilen jandarma, dalgıç polis ve itfaiye ekipleri, araç içerisinde olduğu değerlendirilen anne ile 5 çocuğunu arama çalışmaları sürüyor.