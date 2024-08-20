Şanlıurfa'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 HA 279 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atarak, şarampole düştü. Hurdaya dönen araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA