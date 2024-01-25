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Şanlıurfa'da Otomobil Saldırısında Hayatını Kaybeden Şahsın Cinayet Zanlıları Yakalandı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde geçen ay otomobiline düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 23 yaşındaki şahsın cinayet zanlıları 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde geçen ay otomobiline düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 23 yaşındaki şahsın cinayet zanlıları 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 24 Aralık 2023'te Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Yaylacık ile Mengelli kırsal mahalleleri arasında yaşandı. Seyir halinde olan Reşat Çetin'in kullandığı otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çapraz ateşe tutuldu. Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayet zanlıları 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı

Cinayetle ilgili çalışma yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüpheli olarak tespit edilen 9 kişiyi yakalamak için Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda K.B., Ç.B., M.S., E.C., İ.H.Ç., H.G., O.S., M.S. ve M.Ç. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 38 adet tabanca fişeği, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ve 70 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan 3'ü savcılık talimatı ile karakolda serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklanarak Hilvan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Mahkeme, 2 kişiyi de adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Aralık Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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