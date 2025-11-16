Haberler

Şanlıurfa'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 5 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ve traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazaya ilişkin adli inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi yakınlarında otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çavuşlu Mahallesi'nden Siverek istikametine seyir halinde ilerleyen Kamil G. (50) kullandığı 63 ACU 381 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Adem K.'nun (15) idaresindeki 63 KT 925 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada 5 Kişi Yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Kamil G. ile yolcular Hidayet G. (40), Heva G. (50), Güler G. (7) ve Osman A. (38) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Traktör sürücüsü Adem K. ve yanında bulunan Emir K. (9) ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili adli inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

