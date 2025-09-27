Şanlıurfa'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA