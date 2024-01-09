Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da otomobil devrildi, sürücü yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen kazada otomobil devrildi ve sürücü yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Acil Durum Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title