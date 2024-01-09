Şanlıurfa'da otomobil devrildi, sürücü yaralandı

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA