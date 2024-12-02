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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil sulama kanalına devrildi. Sürücüsü ile birlikte 5 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 15. Kilometresinde meydana geldi. H.K. idaresindeki 50 DT 449 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa
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