Şanlıurfa'da otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar - Viranşehir karayolunda meydana geldi. Leyla D. yönetimindeki 33 AJK 954 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Leyla D. ile araçta bulunan Ömer D. ve Mehmet D. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA