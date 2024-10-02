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Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Şanlıurfa'da bir otomobile yol kenarındaki tahliye kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde meydana geldi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Otomobil tahliye kanalına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da otomobilin yol kenarındaki tahliye kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale yolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen Fevzi K. yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki tahliye kanalına devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Akdağdoktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahan A.ile Fevzi K.'nınise tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Otomobil Güvenlik 3-sayfa Sağlık

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