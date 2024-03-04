Şanlıurfa'da Otomobil Çocuğa Çarptı, Şans Eseri Yara Almadı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı. Kazada çocuğun burnu kanamadan atlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı. Kazada şans eseri çocuğun burnu bile kanamazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Siverek Şeyh Lütfü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada yola çıkan kız çocuğuna otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 2 metre fırlayarak yere düşen çocuk, daha sonra düştüğü yerden kalkarak arkadaşlarının yanına gitti, çocuk şans eseri kazayı burnu kanamadan atlattı.
Feci kaza, bir iş yeri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ŞANLIURFA