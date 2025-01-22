Şanlıurfa'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

Şanlıurfa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 28 ACA 825 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada N.D. ve Ç.D. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA