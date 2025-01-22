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Şanlıurfa'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı
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Eyyübiye ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 28 ACA 825 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada N.D. ve Ç.D. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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