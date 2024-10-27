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Şanlıurfa'da Otogarda Silahlı Saldırı: Bir Yaralı

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Şanlıurfa'da şehirlerarası otobüs terminalinde G.K. isimli yolcu, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından vurularak yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Terminalde otobüs beklerken silahlı saldırıya uğradı: O anlar kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da otogarda bekleyen yolcunun silahla bacağından vurulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Otogar kapısında bekleyen yolcu G.K. (41), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan G.K. yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Olay anında otogarda bulunan kadın ve çocukların tedirginlik yaşadığı belirtildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. G.K., sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da Otogarda Silahlı Saldırı: Bir Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa

Şanlıurfa Güvenlik Politika 3-sayfa Polis Suç

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