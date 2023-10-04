Şanlıurfa'da otobüste uyuşturucu operasyonu: 6,5 kilogram skunk ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 6,5 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Bir şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde, 6,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Selimpınar Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde dedektör köpekle arama yapıldı.
Çantasında 6,5 kilogram skunk ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa