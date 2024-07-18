Şanlıurfa'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'da uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde narkotik jandarma köpeği ile yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı. Narkotik jandarma köpeği ile yapılan aramada, bagaj bölümünde 1 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen H.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA